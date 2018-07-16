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İzmir'de CHP'li delegeler imza verdi

Olağanüstü kurultay isteyen CHP'li delegelerin birçoğu taraf değiştirerek Muharrem İnce için imza vermeye başladı.

AA | 16.07.2018 - 14:05..
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İzmir'de CHP'li delegeler imza verdi

CHP eski İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP Bornova eski İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil ve CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hatice Tatlı, Bornova'da  bulunan 4'üncü Noter'e giderek, olağanüstü kurultay için imzalarını verdi.

"SEÇİMİ CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI"

İmza verdikten sonra açıklama yapan Asuman Ali Güven, 24 Haziran seçimleri sonucunda Cumhur İttifakı'nın seçimi kazandığını, kendilerinin ise seçimleri kaybettiklerini söyledi.

İzmir'de CHP'li delegeler imza verdi

"DEĞİŞİM RÜZGARI ESMEKTE"

Seçim sonuçlarının ardından partide tartışmaların başladığını anımsatan Güven, "Seçim sonuçları irdelenirken partimizin oyunun yüzde 22'lere düştüğünü gördük. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız olan Muharrem İnce'nin oyları ise yüzde 30.6'yla önemli bir rakama ulaştı. Seçim sonuçlarından sonra hızlı bir şekilde bir değişim rüzgarı esmekte. Değişim talebi vardır" dedi.

İzmir'de CHP'li delegeler imza verdi(Kılıçdaroğlu'na destek veren 7 ilden en büyüğü olan İzmir Muharrem İnce'nin tarafına geçti)

Genel Merkez tarafından değişime gidilmesini beklediklerini fakat bunun gerçekleşmediğini ifade eden Asuman Ali Güven, "Bu değişimi kurultayımızı toplayarak gerçekleştirmeyi isterdik ama maalesef bu gerçekleşmedi. Noter huzurunda imzayla yapılıyor. 15 gün sonra imzalar Genel Merkez'e iletilecek ve kurultay toplanacak. Değişim artık kaçınılmazdır" diye konuştu.

İZMİR TARAF DEĞİŞTİRDİ

Daha önce, eski haritada görüldüğü gibi, delegeler İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Şimdi 50 delegeden 30'u taraf değiştirerek Muharrem İnce'yi destekliyor.

İzmir'de CHP'li delegeler imza verdi

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