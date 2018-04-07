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İzmir'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesindeki hırdavatçıda çıkan yangın sonucu, dükkanda yaşadığı öğrenilen bir kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

İHA | 07.04.2018 - 05:48..
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Saat 00:30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle hırdavat malzemeleri satılan dükkanda yangın çıktı. Yangının kontrol atlına alınmasından sonra içeride yapılan araştırmada, dükkanın lavabo kısmında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İzmir'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti


CESET DÜKKANIN LAVOBASINDA BULUNDU

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda hırdavat malzemeleri satılan dükkan kullanılmaz hale gelirken, içeride yapılan araştırmada dükkanın lavabo kısmında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olayın bildirilmesi üzerine, Olay Yeri İnceleme ekipleri dükkanda çalışma yaptı. Çalışma sonucunda, ölen şahsın 44 yaşındaki Güngör Kıran olduğu tespit edildi. Talihsiz adam yangın başladığı sırada alevlerden kaçmak isterken, dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kuran’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti


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