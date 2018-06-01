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İzmir'de çınar ağacı arabanın üzerine düştü

İzmir'de trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine ağaç devrildi, 24 yaşındaki sürücü hurdaya dönen aracından yara almadan çıktı.

AA | 01.06.2018 - 18:32..
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Konak ilçesi Gazi Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Utku Özsöz'ün kullandığı 45 RG 102 plakalı otomobilin üzerine refüjdeki çınar ağacı devrildi.

Sürücü Özsöz olayda yaralanmazken, itfaiye ekipleri kapanan yolu, ağacı ve aracı kaldırdıktan sonra trafiğe açtı.

"HER ŞEY 1-2 SANİYE İÇİNDE OLDU"

Olaydan sonra çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıktığını anlatan Özsöz, "Ağacın bana doğru geldiğini görmemle kendimi geriye doğru attım. Böylece sıkışmaktan kurtuldum. Her şey 1-2 saniye içinde gerçekleşti, ağacın sadece bana geldiğini görebildim." dedi.

İzmir'de çınar ağacı arabanın üzerine düştü VİDEO

İzmir'de çınar ağacı arabanın üzerine düştü

İzmir'de çınar ağacı arabanın üzerine düştü

İzmir'de çınar ağacı arabanın üzerine düştü

İzmir'de çınar ağacı arabanın üzerine düştü

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