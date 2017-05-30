taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.291
USD
3,5528
EURO
3,9686
ALTIN
144,02
PETR
51,4600

İzmir'de cinnet getiren baba eşini ve kızını öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde 29 yaşındaki Samet Ergu, eşi ve 5 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti.

30.05.2017 - 16:02
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bir fabrikada çalışan Sami Ergu (29), özel güvenlikçi eşi Serap Ergu (34) ile kızları 5 yaşındaki Sena'dan haber alamayan yakınları, ailenin Çamdibi Mahallesi 5107 Sokak'taki evlerine gitti.

KARISINI VE KIZINI BIÇAKLADIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Kapının açılmaması üzerine Sami'nin ikiz kardeşi Sabit Ergu, yedek anahtarla eve girdi. Kardeşi, yengesi ve yeğeninin hareketsiz yattığını gören Ergu, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, SamiErgu'nun, kızı ve eşini bıçakla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Olayı duyduktan sonra bölgeye gelen Sami Ergu'nun annesi Fergüzar Ergu ile yakınları fenalık geçirdi. Bu kişilere sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerinde incelemede bulundu. Cesetler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Kocaeli'de bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakladı
Körfez ilçesinde yaşayan Kübra G, yemek hazırladığı sırada tartıştığı eşi Özgür G'yi bıçakla saldırdı.
Dut kopartırken düşüp öldü
Aydın Söke'de 45 yaşındaki Fethi Aratemir, dut toplamak için çıktığı çatıdan 5 metre yükseklikten düşerek öldü.
Tecavüz sonrası hamile kalan çocuk doğum yaptı
İzmir'in Kiraz ilçesinde uğradığı tecavüz sonrası hamile kalan 14 yaşındaki çocuk, devlet koruması altına alındı.
İzmir'de aynı yerde iki kaza: 3 ölü
Aynı yerde peş peşe yaşanan iki trafik kazasından ilki hasarla atlatıldı ancak ikincisinde üç kişi öldü, bir kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

392
Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

196
Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

255
Kırmızı fularlı kız Rakka'da öldürüldü

Kırmızı fularlı kız Rakka'da öldürüldü

490
Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

83
Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

60
Cumhurbaşkanı AK Parti grup toplantısında

Cumhurbaşkanı AK Parti grup toplantısında

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM