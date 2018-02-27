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İzmir'de 3 yaşındaki çocuk babasının karaciğeri ile kurtuldu

İzmir'de yaşayan 3 yaşındaki Ali Kuyucu, Progressive Familial Intrahepatic (PFIC) rahatsızlığından, babasından aldığı karaciğer nakliyle hayata tutundu.

İHA | 27.02.2018 - 10:14..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliğine götürebilen Progressive Familial Intrahepatic (PFIC) hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Ali Kuyucu, babasından alınan karaciğer nakli ile hayata göz kırptı.

İzmir'de 3 yaşındaki çocuk babasının karaciğeri ile kurtuldu

İzmir’de yaşayan Fatma Kuyucu (27) ve Abidin Kuyucu (35) çiftinin tek çocukları Ali Kuyucu, nadir görülen PFIC (ilerleyici ve ağır bir sarılıkla giden metabolizma bozukluğu) hastalığına yakalandı. Bir süre devlet hastanesinde tedavi gören Ali’nin şikayetleri artınca aile onu İzmir Kent Hastanesi’ne götürdü.

PARÇA KARACİĞER NAKLİ OLDU

Burada, minik Ali’de karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliği başladığı ve karaciğer nakli olması gerektiği söylendi. Hemen uygun donör arayışına giren aile, babanın uygun verici olmasıyla büyük sevinç yaşarken, 3 yaşındaki Ali Kuyucu 22 Aralık 2017 tarihinde babasından alınan bir parça karaciğer ile nakil oldu. Vücudundaki sarılık, morarma ve kaşıntılardan kurtulan, hayata ikinci kez “merhaba” diyen Ali Kuyucu sağlığına kavuştu, ailesi Ali’nin doğum gününü artık 22 Aralık’ta kutlayacaklarını söyledi.

İzmir'de 3 yaşındaki çocuk babasının karaciğeri ile kurtuldu

NADİR GÖRÜLEN BİR RAHATSIZLIK

Ali Kuyucu, İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi’nde Doç. Dr. Murat Kılıç ve Op. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki ekip tarafından nakil olurken, Doç. Dr. Murat Kılıç, hem hastanın durumu hem de PFIC hastalığı hakkında, “PFIC hastalığı; ilerleyici ve ağır bir sarılıkla giden metabolizma bozukluğudur. Çocukları karaciğer nakline götüren ikinci hastalığın PFIC olduğunu söyleyebiliriz. Nadir görülen ve karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliği yapıp nakile götürebilen bir hastalık grubudur. Ali de bu hastalığa doğuştan sahip olduğu anlaşılmış ve uzun süre de takipte olan bir hastaydı. Son dönemde karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliği başlayınca bunun tek tedavisi olan organ nakline gitmek zorunda kaldı. Biz de babasından aldığımız bir parça karaciğerle Ali’ye nakil yaptık. Şimdi Ali normal karaciğer fonksiyonlarıyla poliklinikten takip ettiğimiz ve hastalığı geçmiş olan bir çocuk. Bu hastalık daha çok uzamış sarılık ve kaşıntıyla kendini belli eder. Ali’de de bu iki problem ön plandaydı. Birçok hastaya en sonunda nakil gerekebilir. Yüzde 10-20 gibi düzeyde bir hasta grubunda ise nakil olmadan takip yapılabilir.”

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