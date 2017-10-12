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İzmir'de çocuk tacizcisini linç etmek istediler

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalanan Erman A.'ın 10 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

12.10.2017 - 08:11
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Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini spor hocası olarak tanıtıp, küçük yaştaki çocukları taciz eden Erman A.'yı, teknik ve fiziki takip sonucu Çiçek Mahallesi 1637 sokakta yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİ FİRARİSİ, 10 SUÇTAN ARANIYOR

Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve üzerinde başkası adına hazırlanmış sahte kimlik çıkan Erman A.'nın 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Erman A.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

İzmir'de çocuk tacizcisini linç etmek istediler VİDEO

İzmir'de çocuk tacizcisini linç etmek istediler

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Sosyal medyada Erman A.'nın yakalanma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde Erman A.'nın Çiçek Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanırken mahalle sakinleri tarafından dövülmeye çalışıldığı, polisin engel olduğu görülüyor.

İzmir'de çocuk tacizcisini linç etmek istediler

İzmir'de çocuk tacizcisini linç etmek istediler

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