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İzmirli belediye çöken yolu kazalardan sonra düzeltti

İzmir Fevzi Paşa Bulvarı'nda yolda meydana gelen çökme ve yarılma birçok kazaya neden olmuştu.

24.05.2017 - 09:43
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İzmirli bir Ensonhaber okuyucusunun 0533 378 2000 WhatsApp canlı iletişim hattıyla paylaştığı görüntülerde, yolun çökmesi nedeniyle hemen her gün kaza olan İzmir Fevzi Paşa Bulvarı'nda, düşen bir motosikletliye yardım edildiği anlar fotoğraflanmıştı.

İzmirli belediye çöken yolu kazalardan sonra düzeltti

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Hemen her gün kaza meydana gelen yol ile ilgili görüntülerin ardından harekete geçen belediye, akşam saatlerinde yolu düzenleyerek kullanılabilir hale getirdi.

İzmirli belediye çöken yolu kazalardan sonra düzeltti VİDEO

İzmirli belediye çöken yolu kazalardan sonra düzeltti

İzmirli belediye çöken yolu kazalardan sonra düzeltti

YOLUN ESKİ HALİNDEN GÖRÜNTÜLER

İzmir'de çöken yol kazalara neden oluyor VİDEO

İzmirli belediye çöken yolu kazalardan sonra düzelttiYolun eski haliİzmirli belediye çöken yolu kazalardan sonra düzeltti

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