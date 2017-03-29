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İzmir'de çöp konteynırı ve araçta patlama

İzmir'in Buca ilçesinde bir araç ile bir çöp konteynırında meydana gelen iki ayrı patlamada bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

29.03.2017 - 02:21
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İzmir'de çöp konteynırı ve araçta patlama

Ayrıntılar gelecek...

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