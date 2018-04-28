İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere 56 gün kaldı.

24 Haziran'da söz milletin.

Seçim gününe kadar 55 şehirde miting düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk durağı İzmir oldu.

MEYDAN DOLDU TAŞTI

CHP'nin kalesi olarak gösterilen kentte Erdoğan'a karşı adeta sevgi seli var.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı mitinge bayraklarıyla gelen İzmirliler, Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

"MAŞALLAH İZMİR"

Kalabalığı gören Cumhurbaşkanı, "Maşallah İzmir. Sadece Ege'nin değil, Türkiye'nin de inci İzmir. Güzel insanların şehri İzmir." ifadelerini kullanarak konuşmasına başladı.

"GENİŞ BİR MUTABAKAT OLMADIĞI GÖZÜKTÜ..."

Meydanda toplanan binlerce İzmirli, seçimlerde Erdoğan'a karşı aday olmak isteyen ancak anlaşmazlıklar sonucu geri adım atmak zorunda kalan Abdullah Gül'ün şu sözlerini akıllara getirdi: "Ben de geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstümüze düşeni yapmaktan kaçınmayacağımızı da söylemişimdir.

Yaptığımız temaslar sonucu, geniş bir mutabakat olmadığı da gözükmüştür."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugüne kadar İzmir'e kendimizi tam olarak anlatamadığımızı düşünüyorum. İzmir'le bu defa aramızdaki bütün perdeleri kaldıracağız, zincirleri kıracağız. İzmir Gazi Mustafa Kemal'in şehridir. İzmir AK Parti iktidarlarının diriliş hamlelerine şahitlik etmiştir. İzmir inşallah, 24 Haziran'da şahlanışın sembolü olarak da tarihe geçecektir. Benim 2023 hedeflerine birlikte yürümek istediğim İzmir karşımda.

AK Parti 15 yılı geride bırakan yönetimleri süresinde İzmir'e neler yaptı. AK Parti yönetimlerinin İzmir'e en küçük bir zararı, baskısı olmuş mudur? Biz demokrasinin bu ülkede tüm vatandaşlarımızın hakkı olduğunu söylemek suç mudur? Vatandaşlarımız hangi kesimden olursa olsun, bunları savunmak suç mudur? Türkiye'nin bütün şehirlerini, tüm bireyleri ile kaldırmak, herkesin kalkınmasını sağlamak suç mudur? Bunlar suçsa, bizim suçumuz çok büyük.

"İHANETLERİNİ LAİKLİK ALTINDA SAKLIYORLAR"

Türkiye'yi 15 senede 3 kat büyüttük. Türkiye'yi bir avuç seçkin için değil, herkes için güvenli ve yaşanabilir hale getirdik. İzmir'in oylarına ipotek koyanlar ne yaptı? İzmir için en ufak bir proje yapmayanlar, ihanetlerini laiklik altında saklıyorlar. Partimizin programında laikliği teminat gördüğümüz açıkça yazıyor. Biz ısrarla birilerinin yaptığı gibi, sürekli laikliğin din düşmanlığı gibi yorumlanmasına ve örselenmesine karşı çıktık.

Erdoğan: Bay Kemal sen darbe karşıtı değil darbecisin



"BAY KEMAL DARBEYE KARŞI ÇIKAN DEĞİL, DARBECİSİN"

Biz dinin siyasete alet edilmesine karşıyız. Milletimizin dini hassasiyetlerini örgüt çıkarları için kullananlara biz karşı koyduk. Ben Marmaris'ten, İstanbul'a hareket ettim, 10 binler oradaydı. 23.15'te Bay Kemal oraya gelmiş, tanklar korumaya almış. Bakırköy'e Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Tankların üstüne ilk ben çıkarım diyen, tankların yanında duruyor. Tüm televizyon kayıtlarında var yandın Kemal, yandın. Bay Kemal, darbeye karşı çıkan değil, darbecisin.

"BİZ O GECE ÖLÜMÜ KORKUTTUK"

Başbakana tünellere saklandı diyorlar. Tünele saklanacak birisi varsa o da başınızdakidir. Biz başbakanla sürekli haberleşerek süreci yönettik. Biz o gece ölümü korkuttuk. Bizim verecek bir canımız var. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte tarihi bir şamar vurduk. CHP'yi bu örgütün saflarında üstümüze yürürken gördüm.

"ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"

CHP aynı zamanda PKK'dan PYD'ye kadar ülkemize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa sözcüsü durumundadır. Afrin'e gitmeyin dedi, nasıl gitmeyelim. Sürekli taciz ateşi var, zulm var. Ona kalsa Gabar'a, Cudi'ye gitmeyin, bırakın der. Bay Kemal karışma, biz bu topraklarda en ufak bir parselasyona izin vermedik vermeyeceğiz. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4305 oldu. Bay Kemal, bırakalım mı? Bırakmayacağız. Biz şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

16 Nisan'da yeni sisteme geçme kararını verdik. Muhalefetin aradan geçen süreçte millete ne söyleyecekleri, hazırlıkları olmadığı ortada. Biz 2019'da yapılacak diye hareket etmemize rağmen çoktan göreve başlamıştık. Seçim ittifakları meselesini bile hukuki bir çerçeveye kavuşturarak, Cumhur İttifakı'nı kurduk. Bunları yaparken amacımız ne, cumhurun ittifakı, yani halkın ittifakını sağlamak.

"TAYYİP ERDOĞAN'A DİKTATÖR DİYECEKSİN, KALKIP DANİSKASINI SEN YAPACAKSIN"

Öyle bir tezgah kurmuşlar ki, sar bana bir 15 mebus diyor, öteki daha laf ağızdan çıkmadan gönderiyor. Git, sözde bir parti var, hadi bakalım diyor. Baktım koltuklar bomboş, 15 kişi sözde partiye katılmamışlar, böyle demokrasi olur mu? Tayyip Erdoğan'a diktatör diyeceksin, kalkıp diktatörlüğün daniskasını sen yapacaksın. Sen o milletvekillerini pazarlayan olamazsın. Tarih bunu Güneş Motel'de yazmıştı, şimdi bir de Bay Kemal ile yazdı. İnternetten oyuncak bebek siparişi verseniz, bu kadar çabuk olmaz. Bunlar siyaseti millete hizmet için değil, göbeklerinden bağlı mahfiller için yapıyorlar. Sanıyorlar ki Erdoğan olmasa bunları millet seçecek. Erdoğan'ı soroslar getirmedi, milletim getirdi, milletim alır.

Hatay'a gittik, Reyhanlı sınır noktası, 10 kilometre var. Askerlerimizle, generallerimizle birlikte olduk. Tatlıses üstadımızda bizimleydi. Şimdi de bizimle İzmir'den adaylığa müracat etti. Askerlerimizle birlikte Esat Kabaklı'nın malum parçasını birlikte söyledik. "