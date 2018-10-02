İzmir’de daireden duvarı delip kuyumcuyu soydular

Olay, Buca ilçesi Özmen Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcunun yanında bulunan apartmandaki boş daireye giren hırsızlar, duvarı delerek kuyumcu dükkanına girdi.

DUVARI DELMEK İÇİN KULLANDIKLARI MALZEMELERİ DE ALIP GİTMİŞLER

Kuyumcudan 300 bin lirası değerindeki altın ve para çalan hırsızlar, olay yerinde duvarı delmek için kullandıkları tüm malzemeleri de toplayarak kayıplara karıştı.

"ZARARIM 300 BİN LİRA OLARAK GÖRÜNÜYOR"

Kuyumcunun sahibi Ahmet Kızıl sabah iş yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Hemen polisi arayarak durumu ihbar eden Ahmet Kızıl, “Boş daireden girip her şeyi almışlar. Çelik kasayı da patlatmışlar. Zararım şu anda 300 bin lira olarak görülüyor” dedi.

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARINI DA SÖKMÜŞLER

Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde yaptıkları incelemede, güvenlik kamerası kayıtlarının da söküldüğünü belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, soygunu gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.







