İzmir'de DEAŞ operasyonu

Yapılan incelemede DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiğine ait silahlı çok sayıda fotoğrafının bulunduğu tespit edilen Zerzor gözaltına alındı. Tahkikatın İzmir TEM Şubesi'nce çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

ÇANTASINDAN ÇIKANLAR

Suriye uyruklu olduğu belirlenen A.Z'nin elindeki valiz ve çantasında yapılan aramada askeri kıyafetler, 2 hafıza kartı, 2 CD, cep telefonu, telefon bataryası, sim kart ile çeşitli ebatlarda devre tamamlayıcı ve aktarım kabloları bulundu.

KROKİLER DE BULUNDU

Zanlının telefonunu inceleyen ekipler, askeri kamuflajlı uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflar, askeri araçların geçişini gösteren videolar ve havadan çekilmiş değişik krokiler olduğunu tespit etti.