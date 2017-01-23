taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7563
EURO
4,0360
ALTIN
146,84
PETR
55,4400

İzmir'de değeri 2 milyonluk tarihi eser yakalandı

İzmir Selçuk'ta jandarmanın düzenlediği operasyonla değeri 2 milyon olan tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı.

23.01.2017 - 08:56
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Selçuk İlçesi'nde S.D. isimli bir kişinin tarihi eserler satmaya çalıştığı ihbarını alarak harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte ortaklaşa bir operasyon düzenledi.

20 ADET SİKKE YAKALANDI

Ekipler, şüpheli S.D.'nin İsa bey Mahallesi Kalealtı Mevkiindeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan S.D.'nin üzerinden 11 adet tarihi eser ve bu eserlere ait fotoğraflar çıkarken, evinde Bizans Roma dönemine ait Demeter Bahar Tanrısı heykelinin başı, ve bu döneme ait para, mühür ve 43 parça tarihi eser ele geçirildi. S.D.'nin üzerinden çıkan fotoğrafları inceleyen Jandarma, fotoğrafların S.D.'nin evinde çekildiğini tespit etti. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınan S.D., fotoğrafları M.A. isimli bir kişinin çektiğini itiraf etti. Bunun üzerine Jandarma ekipleri, M.A. isimli şahsın evine operasyon yaptı. M.A.'nın evinde yapılan arama sonucu, 26 adet taş eser, 20 adet sikke, 1 adet yer ölçüm cihazı, mercek pusula, 1 adet detektör ve kazı malzemeleri çıktı.

İzmir'de değeri 2 milyonluk tarihi eser yakalandı

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON TL

M.A. ve S.D. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Yaptıkları detaylı çalışmalar sonucu piyasa değeri 2 milyon TL olan tarihi eserleri ele geçiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserleri Efes Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

İzmir'de değeri 2 milyonluk tarihi eser yakalandıİzmir'de değeri 2 milyonluk tarihi eser yakalandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

19
Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

33
DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yaşam yeniden kuruluyor

DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yaşam yeniden kuruluyor

16
Astana görüşmeleri bugün başlıyor

Astana görüşmeleri bugün başlıyor

14
Çin'in merkezinde 19 binanın yıkılma anı kamerada

Çin'in merkezinde 19 binanın yıkılma anı kamerada

12
Ömer ve Hakan'dan Nusret'li gol sevinci

Ömer ve Hakan'dan Nusret'li gol sevinci

4
Tunceli'de terör öperasyonu

Tunceli'de terör öperasyonu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM