İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesindeki iskele yakınlarında erkek cesedi bulundu. Denizden çıkartılan 23 yaşındaki Davut Can Demir'in ayağına içi taş dolu mont bağlandığı belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aliağa Su İskelesi yakınlarında denizde bir erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden dalgıç polisler, cesedi kıyıya çıkardı. Üç günlük olduğu anlaşılan cesedin Davut Can Demir'e ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, Demir'in ayağına içi taş dolu mont bağlandığı saptandı.