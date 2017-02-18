İzmir'de denizden erkek cesedi çıkarıldı

Saat 13.00 sıralarında, Kordon Subay Ordu Evi karşısında deniz kenarında yürüyen vatandaşlar, denizde bir cesedin olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu 155 Polis İmdat Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünden ekipler geldi.

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATIP İZLEDİLER

2 dalgıç polis geldikleri bottan atlayarak kıyıya yaklaşık 20 metre uzaklıkta denizin dibinde olan cesedi, ceset torbasına koydu. Bu sırada meraklı vatandaşlar ise deniz kıyısında kuyruk oluşturarak cesedin çıkarılma anını cep telefonları ile kaydetmeye başladı. Bazıları ise bacak bacak üstüne atarak olayı izledi.

CESET DENİZDEN ÇIKARILINCA KALABALIK DAĞILDI

Deniz polisleri su üzerindeki ceset torbası içerisindeki cesedi uzun bota çıkardı. Cesedin çıkması ile meraklı vatandaşlarda olay yerinden dağıldı. Bot ile Kantar Polis Merkezi’ne çıkarıldı. Cesedin 20 yaşlarda bir erkeğe ait olduğu, cesedin uzun süredir denizde olduğu bu nedenle cesedin yıpranmış olduğu öğrenildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri araştırma başlattı.