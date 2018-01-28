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İzmir'de denizden erkek cesedi çıktı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, balıkçı olduğu ve teknede yaşadığı öğrenilen bir kişinin denizde cesedi bulundu.

İHA | 28.01.2018 - 22:34..
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Sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, denizin yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gördü. Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine, söz konusu yere deniz polisi sevk edildi. Bölgeye intikal eden deniz polisi, denizdeki şahsı alarak karaya çıkarttı. Deniz kenarında bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de denizden erkek cesedi çıktı


YARA VE DARP İZİ YOK

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ölen şahsın 54 yaşındaki Kemal Uyanık olduğu tespit edildi. Ayrıca, Uyanık’ın geçimini balıkçılık yaparak sağladığı ve teknede yaşadığı öğrenildi. Öte yandan, vücudunda herhangi bir yara ya da darp izi rastlanılmayan Uyanık’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uyanık’ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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