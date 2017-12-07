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İzmir'de denize düşen Karakaya hayatını kaybetti

İzmir'de akşam saat 22:30 sularında denize düşen Mehmet Karakaya hayatını kaybetti.

İHA | 07.12.2017 - 06:39..
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İzmir'in Konak ilçesinde deniz kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek denize düşen 56 yaşındaki Mehmet Karakaya, hayatını kaybetti.

İzmir'de denize düşen Karakaya hayatını kaybetti

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye intikal eden deniz polisi, Karakaya'yı denizden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karakaya, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan talihsiz adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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