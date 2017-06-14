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İzmir'de depremden bir gün önce denizde deprem sinyalleri

Depremden bir gün önce Sığacık'ta tüplü dalış yapan dalgıcın kamerasına, denizin dibindeki baloncuklar takıldı.

14.06.2017 - 13:07
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Geçtiğimiz günlerde, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem; Yunanistan'ın Midilli Adası'nda ile Çanakkale, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilmişti.

DENİZDEKİ BALONCUKLAR KAMERADA

Hala artçıları devam etmekte olan depremin sinyalleri, Sığacık'ta tüplü dalış yapan bir dalgıcın kamerasına yansıdı. Dalgıcın kamerasındaki görüntülerde, denizin dibindeki baloncuklar dikkat çekiyor. İşte o anlar:

İzmir'de depremden bir gün önce denizde deprem sinyalleri VİDEO

İzmir'de depremden bir gün önce denizde deprem sinyalleri

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