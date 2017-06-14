Geçtiğimiz günlerde, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem; Yunanistan'ın Midilli Adası'nda ile Çanakkale, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilmişti.

DENİZDEKİ BALONCUKLAR KAMERADA

Hala artçıları devam etmekte olan depremin sinyalleri, Sığacık'ta tüplü dalış yapan bir dalgıcın kamerasına yansıdı. Dalgıcın kamerasındaki görüntülerde, denizin dibindeki baloncuklar dikkat çekiyor. İşte o anlar:

İzmir'de depremden bir gün önce denizde deprem sinyalleri VİDEO