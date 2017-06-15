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İzmir'de devrilen TIR otoyolu trafiğe kapattı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol ayrımındaki bariyerlere çarparak devrildi, trafik akışı bir süre durduruldu.

15.06.2017 - 08:00
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İzmir'den Çeşme yönüne giden Tanju Emre Kan, yönetimindeki 35 EJJ 29 plakalı TIR'ın direksiyon kontrolününü Narlıdere yol ayrımına yitirdi.

ŞOFÖR YARA ALMADI

TIR, ortadaki demir bariyerlere çarparak yan devrildi. Kazanın etkisiyle Kan yönetimindeki TIR'ın 35 AJ 4285 plakalı dorsesinde yüklü olan otomobil parçaları yola savruldu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde TIR şoförü Kan'ın kazadan yara almadan kurtulduğu belirlendi.

TRAFİK DURDU

Polis, yolu trafiğe kapatırken, kaza yapan TIR'ın bağlı bulunduğu şirket yetkilileri, kaza yerine başka bir TIR ve forklift göndererek yola savrulan parçaları buraya aktardı. Bunun üzerine polis, yolun tek şeridini kontrollü olarak trafiğe açtı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İzmir'de devrilen TIR otoyolu trafiğe kapattı

İzmir'de devrilen TIR otoyolu trafiğe kapattı

İzmir'de devrilen TIR otoyolu trafiğe kapattı

İzmir'de devrilen TIR otoyolu trafiğe kapattı

İzmir'de devrilen TIR otoyolu trafiğe kapattı

İzmir'de devrilen TIR otoyolu trafiğe kapattı

İzmir'de devrilen TIR otoyolu trafiğe kapattı

İzmir'de devrilen TIR otoyolu trafiğe kapattı

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