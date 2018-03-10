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İzmir'de dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

İzmir'de 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 77 yaşındaki Hatice Fakabasmaz, hayatını kaybetti.

İHA | 10.03.2018 - 03:04..
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İzmir’in Konak ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir dükkanda yangın çıktı. Yangında, dumandan etkilenen yaşlı bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti


PEŞ PEŞE PATLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Motosiklet ekipmanları satılan bir dükkanda, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Dükkandan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 itfaiye, 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbari üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ardı ardına patlamanın yaşandığı yangında, alevler kısa sürede üst katta bulunan dairelere sıçradı. Bölgeye intikal eden itfaiye erleri, yangına köpüklü müdahalede bulundu.

İzmir'de dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti


MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, dumandan ektilenen 77 yaşındaki Hatice Fakabasmaz, sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Öte yandan, yangının çıktığı dükkan kullanılamaz hale gelirken, apartmandaki evlerde de maddi hasar oluştu.

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