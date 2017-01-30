İzmir'de duruşma kuyruğu

270 sanıklı dava için İzmir Şakran Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ne özel duruşma salonu yapıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği kampüs girişinde uzun kuyruk oluştu. Avukatlar, aileler ve basının alınacağı salonun bulunduğu Şakran Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ne giden yolda araçlar tek tek arandı.

SALONDA KOMPLE ELEKTRONİK SİSTEM OLUŞTURULDU

Yaklaşık 2 ay sürmesi beklenen duruşmalar için duruşma salonu binası modernize edilerek; 270 kişilik sanık, 202 kişilik avukat oturma alanı, 162 kişilik izleyici, 24 kişilik basın platformu ve mahkeme başkan ve üyeleri ile savcının bulunacağı kürsüler yapıldı.

Duruşma salonu içerisinde komple elektronik sistem oluşturuldu. Bu sistemde Türkiye’de ilk defa uygulanan LED ekran uygulaması yapıldı. Her biri yaklaşık 15 metrekare olmak üzere 2 adet LED panel ekran yapıldı.

58 KAMERALI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yurtdışından getirilen teknik altyapı dışındaki tüm malzemeler; mobilya, dekorasyon, döşeme Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hazırlandı. Duruşma salonu iç alanlarında, çevresinde, ana giriş nizamiye bölgesi ve otopark alan dahil olmak üzere 58 kameradan oluşan gece gündüz özelliği taşıyan güvenlik kamera sistemi kuruldu. Sistemin plaka okumaya kadar pek çok üstün özelliği bulunduğu öğrenildi.

NEZARETHANE BÖLÜMÜNE GEÇİŞ TÜNELİ YAPILDI

Tutukluların güvenli biçimde salona getirilmesi için ise nezarethane bölümüne çıkan 38 metre uzunluğunda, 2 metre eninde bir geçiş tüneli yapıldı. Bu tünel kamera sistemine bağlı nezarethanelere çıkacak şekilde düzenlendi. Davada FETÖ lideri Fetullah Gülen birinci şüpheli olarak yer alırken, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen’in de bulunduğu sanıklar hakkında 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İzmir FETÖ davası darbe girişimiyle ilgili en kapsamlı iddianamelerden birine sahip.

İddianamede adları yer alan şüphelilerden bazıları şunlar:

"Sözde darbenin İzmir Sıkıyönetim Komutanı' olduğu belirlenen Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka ve Amfibi Okullar Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez."