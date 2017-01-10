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İzmir'de eğitime kar engeli

İzmir'de okullar çarşamba günü tatil edildi.

Haber Merkezi | 10.01.2017 - 17:31
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İzmir'de eğitime kar engeli

İzmir'de eğitime kar engeli

İzmir'de okullar çarşamba günü tatil edildi.

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