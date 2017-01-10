taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
MESAJ
MEYDAN
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.268
USD
3,7747
EURO
3,9926
ALTIN
143,68
PETR
55,2100
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
İç Haber
Eğitim
3. Sayfa
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Medya
Video Haber
Yerel Y.
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Seyahat
Oyun
İzmir'de eğitime kar engeli
İzmir'de okullar çarşamba günü tatil edildi.
Haber Merkezi | 10.01.2017 - 17:31
Haberler
Gündem
İzmir'de okullar çarşamba günü tatil edildi.
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
BENZER HABERLER
Gaziantep'te 2. terörist yakalandı
Fatma Kaplan: Üç erkek bir kabine neden girdi
Gaziantep saldırısında CIA şüphesi
Gaziantep'te çatışma sırasında yaşananlar kamerada
Başbakan Yıldırım büyükelçilerle buluştu
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü
Ankara'da eylemler 1 ay yasaklandı
Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa teklifini eleştirdi
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Dolar ve Euro'da son durum
1080
DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber
196
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü
95
Gaziantep'te çatışma sırasında yaşananlar kamerada
138
CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi
101
Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak
75
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü
169
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Türkiye'ye körfez ülkelerinden yatırım geliyor
3,253 kez izlendi
2
Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı alkışlattı
7,788 kez izlendi
3
ABD'li hırsız silah dükkanı soymak isterken vuruldu
6,280 kez izlendi
4
Hamit El Sabah ve Cevat Kelle - Olacak O Kadar
7,450 kez izlendi
5
Aşırı gerçekçi 3 boyutlu köpek çizimi
1,464 kez izlendi
6
Rus büyükelçi Karlov'un adı sergi salonuna verildi
1,368 kez izlendi
7
Osmanlı hanedanının torunu New York'ta toprağa verildi
8,509 kez izlendi
1
İzmir'de eğitime kar engeli
İzmir'de okullar çarşamba günü tatil edildi.
2
Gaziantep'te 2. terörist yakalandı
Gaziantep'te emniyet binasına saldırı girişiminde bulunduktan sonra kaçan teröristin sağ olarak yakalandığı bildirildi.
3
Fatma Kaplan: Üç erkek bir kabine neden girdi
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan AK Partili 3 vekile dün Meclis'te aynı kabinde ne yaptığını belaltı bir fıkrayla sordu.
4
2 darbeci asker hakkındaki karar 23 Ocak’ta açıklanacak
Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci askerler, bugün bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı.
5
Kütahya'da eski polis müdürüne FETÖ gözaltısı
Kütahya'da devam eden FETÖ soruşturmasında, açığa alınıp meslekten ihraç edilen A.S. gözaltına alındı.
6
ABD'li komutan: PKK ile DEAŞ arasında fark yok
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, PKK ve DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasının gerektiğini belirtti.
7
Gaziantep saldırısında CIA şüphesi
Şamil Tayyar, Gaziantep'te düzenlenen terör saldırısından sonra ABD gizli servisi CIA'in bölgedeki etkinliğine dikkat çekti.
1
Dolar ve Euro'da son durum
dolar/TL ve euro/TL yükselişle başladığı yeni haftanın ikinci gününde tarihi zirvesini gördü. Merkez Bankası harekete geçti.
2
DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda DEAŞ tarafından kaçırılan Kıvanç Kaşıkçı ve Muhammed Duran Keskin şehit oldu.
3
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışan bir canlı bomba etkisiz hale getirildi.
4
Gaziantep'te çatışma sırasında yaşananlar kamerada
Gaziantep'te bir vatandaşın cep kamerasından, çatışma sırasında yaşanan panik anları kaydedildi.
5
CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi
CIA Başkanı Brennan, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına tepki gösteren Trump’ı eleştirdi.
6
Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak
Almanya Başbakanı Merkel iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine iade sürecinin hızlandırılmasını istedi.
7
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı, canlı bomba polisler tarafından öldürüldü.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları