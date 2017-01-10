İzmir'de eğitime kar engeli

Gaziantep'te emniyet binasına saldırı girişiminde bulunduktan sonra kaçan teröristin sağ olarak yakalandığı bildirildi.

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Fatma Kaplan: Üç erkek bir kabine neden girdi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan AK Partili 3 vekile dün Meclis'te aynı kabinde ne yaptığını belaltı bir fıkrayla sordu.