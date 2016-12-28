İzmir'de El Bab şehidi uğurlandı

TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), DEAŞ'ın kontrolünde olan Suriye'deki El Bab kentine yönelik operasyonu sırasında, geçen 21 Aralık'taki intihar saldırısında 16 asker şehit oldu.

Bu askerlerden DNA testi tamamlanan bordo bereli Hava Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İzmir'e getirildi.

YAVAŞ AİLESİ ŞEHİDİNİ EL ELE UĞURLADI

Cenaze töreninde şehidin babası emekli özel harekat polisi Süleyman Sırrı Yavaş, annesi Zeynep Yavaş ve şehit ağabeyinin bordo beresini takıp üniformasını giyen kız kardeşi Nisa Garipoğlu, el ele tutuşarak birbirlerine destek oldu.

ŞEHİDİN KIZ KARDEŞİ ABİSİNİN BORDO BERESİNİ TAKTI

Evin önündeki törenden sonra şehit askerin cenazesi, Gaziemir Gülhane Camisi'ne götürüldü.

Bu sırada baba Süleyman Sırrı Yavaş, anne Zeynep Yavaş ve şehit ağabeyinin bordo beresini takıp üniformasını giyen kız kardeşi Nisa Garipoğlu da yaklaşık 1.5 kilometrelik yolu vatandaşlarla yürüyüp, camiye ulaştı.