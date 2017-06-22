İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

Geçtiğimiz cuma günü saat 11.15 sıralarında Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki trafo üretim fabrikasında meydana gelen olayda, fabrikada çalışan işçilerden Süheyb Kurt ile Engin Huz, elektrik panosundaki kabloları sökmek isterken elektrik akımına kapıldı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören diğer işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından iki işçi ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kurt, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kurt, bir haftadır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Süheyb Kurt'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayda yaralanan Engin Huz'un sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.