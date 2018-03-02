İzmir'de engelli ailenin dramı

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Çelen Ailesi'nin iki odalı evi, az görülen bir drama sahne oluyor.

Doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 43 yaşındaki Canan Çelen ile zihinsel engelli 65 yaşındaki Mehmet Çelen'in yıllarca bakımını üstlenen 84 yaşındaki anneleri Cemile Çelen, 4 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybetti.

ENGELLİ KARDEŞLERİ VE ANNESİNE BAKIYOR

Yaşlılıkla birlikte yatağa bağımlı bir yaşam sürmeye başlayan Çelen'in yardımına 56 yaşındaki kızı Güllü Çelen yetişti. 3 engellinin bulunduğu evi çekip çevirme görevini üstlenen Güllü Çelen, Canan Çelen'den gelen engelli bakım desteği ve annesinin sigortasından gelen maaşla evin geçimini sağlamaya çalıştı.



Ancak bir süre sonra astım bronşit hastalığı teşhisi konan Güllü Çelen de sık sık nefes darlığı krizleri yaşamaya başladı. Çelen'in evin işlerine yetişememesi sonrası komşuların desteğiyle yaşamlarını sürdürmeye çalışan aile, yeteri kadar temizlenememesi nedeniyle çöp eve dönüşen bir ortamda sağlığa uygun olmayan koşullarda yemeklerini yiyerek ve uyuyarak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.



Aile, bakımlarına yardımcı olacak İzmir'deki torunlarının yanına gidebilmek için ambulans desteği ve evlerinin temizlenmesi ve bazı eşyaların yenilenmesi konusunda hayırseverlerden destek bekliyor.

"ARTIK AİLEME YETİŞEMİYORUM"

Güllü Çelen, ailesinin yaşadığı acıya katlanmakta zorluk çektiğini, elinden geldiği kadar onlara destek olmaya çalıştığını ancak artık yetişemediğini söyledi.



Tüm gününün annesi ve kardeşlerinin kişisel bakımlarıyla geçtiğini, ev işlerine zaman ayıramadığını ifade eden Çelen, yemekleri belediye ekiplerinin getirdiğini, diğer ev işlerine ise komşuların yardımcı olmaya çalıştığını anlattı.



"Artık yetişemiyorum, onlara bakamıyorum. Her şey benim üzerimde." diyen Çelen, yardımsız ayakta kalacak durumlarının olmadığını vurguladı.



Annesinin tedavisi için İzmir'deki torununun yanına gitmeleri gerektiğini, ayarladıkları ambulansın 450 lira istediğini ve kardeşlerini de almadığını anlatan Çelen, şunları söyledi:



"Ben annemle birlikte gitsem evde iki engelli kardeşim kalacak. Onlar birbirine nasıl bakacak. Hep birlikte gitmemiz gerekiyor ama ambulans almıyor. Komşularım yardım bulmaya çalışıyor. Evde eşya kalmadı, artık yorganların üzerinde yatıyoruz. Hayırseverlerden eşyaların yenilenmesi ve evin temizlenmesi konusunda yardım istiyoruz."