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İzmir'de esnaflar tuvalet zammına isyan etti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir pazarda esnafın kullandığı umumi tuvalete dövizdeki artış sebebiyle yüzde 50 zam gelmesi pazarcıları kızdırdı.

İHA | 21.09.2018 - 14:37..
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İzmir'de esnaflar tuvalet zammına isyan etti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Yamanlar Pazaryeri’nde esnaflık yapan vatandaşlar, 1 TL vererek yararlandıkları umumi tuvaletin 1,5 TL olduğunu öğrendi.

Tuvalete girmek istediği sırada zammı öğrenen Servet Yıldırım isimli esnaf, yaşanan zammın dolardaki artış sebebiyle olmasından dolayı büyük bir şok yaşadığını belirtti.

İzmir'de esnaflar tuvalet zammına isyan etti VİDEO

SEBEP DOLARDAKİ ARTIŞ

Yıldırım, "Sabah pazara geldiğimizde her zaman 1 TL vererek kullandığımız tuvaletin artık 1,5 TL olduğunu öğrendik. Bunun nedenini sorduğumuzda da görevli arkadaşımız dolardaki artış sebebiyle zam geldiğini söyledi. Biz de zabıtaya şikayette bulunduk ancak ilgilenmediklerini söylediler." dedi.

İzmir'de esnaflar tuvalet zammına isyan etti

"ERKEKLER ARABALARIN DİPLERİNE YAPIYOR"

Tuvalet zammı sebebiyle vatandaşların arabaların arasına girerek ihtiyaçlarını giderdiğini dile getiren Filiz Kınık, "Tezgahım ile tuvalet arasında yaklaşık 20 metre var. Ben gün içinde kokudan duramıyorum. Üstüne bir de tuvalet ücretini 1.5 TL yaptılar. Hizmet yok ama para istiyorlar. Kadınlar ihtiyaçlarını gidermek için komşularına veya yakınsa evlerine gidiyorlar. Erkekler de arabaların aralarına girip ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalıyorlar. Biz düzgün hizmet istiyoruz." şeklinde konuştu.

İzmir'de esnaflar tuvalet zammına isyan etti

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