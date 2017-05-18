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İzmir'de eylem hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı yakalandı

İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde eylem hazırlığında olan 7 DAEŞ üyesi yakalandı.

18.05.2017 - 09:31
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İzmir'de eylem hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı yakalandı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde DAEŞ'ın sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bilgisini alan İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, araştırmalardan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon yaptı.

İzmir merkezli olarak İstanbul, Erzurum ve Mardin illerinde yapılan operasyonda, 7 örgüt üyesi yakalandı.

19 MAYIS'TA SALDIRI DÜZENLEYECEKLERDİ

Soruşturma kapsamında 2 kişinin de arandığı açıklandı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kana bulama planları yapan örgüt üyelerinin, daha önce Suriye'ye gidip DAEŞ saflarında çatışmalara girdikleri, yine bu bölgelerde bulunan kişilerle bağlantılarının devam ettiği de saptandı.

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