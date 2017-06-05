İzmir'de eylem için keşfi yapan 2 DAEŞ'li yakalandı

Sorgulama sırasında yapılan aramada Afganistan uyruklu A.Z.R ve Türk vatandaşı Ö.D.nün üzerinde örgütsel doküman ele geçirildi.

EYLEM İÇİN KEŞİF YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine 2 kişinin DAEŞ üyesi oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve örgütün İzmir'de yapacağı eylemler için keşif yapmak üzere geldikleri belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 2 DAEŞ'li sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.