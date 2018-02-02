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İzmir'de fabrikada yangın: 4 işçi yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde kağıt ve ambalaj fabrikasında çıkan yangında gece vardiyasında çalışan 4 işçi hafif yaralandı.

AA | 02.02.2018 - 05:04..
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Atatürk Sanayi Sitesi 5046 Sokak'taki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören Torbalı Devlet Hastanesi görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Tüm fabrikayı saran yangın, 8 itfaiye aracıyla 32 personelin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'de fabrikada yangın: 4 işçi yaralandı

4 İŞÇİ YARALANDI

Gece vardiyasında çalışan İbrahim Okanlar, Mesut Gökdeniz, Hasan Kaplan ve Arif Bilek yangında hafif yaralandı. İşçiler Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

İzmir'de fabrikada yangın: 4 işçi yaralandı

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