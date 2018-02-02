İzmir'de fabrikada yangın: 4 işçi yaralandı

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

1 BM Suriye'ye yardım sevkiyatı başlattı BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'ye giden insani yardımların Türkiye üzerinden yeniden başladığını belirtti.

2 Kuşadası Körfezi'nde 50 kaçak göçmen yakalandı Kuşadası Körfezi’nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 50 kaçak göçmen yakalandı.

3 Erdoğan'ın bebek ile ilgilenmesi kameralara yansıdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA buluşmasında açıklamalarından önce bir bebek ile ilgilendi. Erdoğan'ın bebek ile olan samimi görüntüleri kameralara yansıdı.

4 Mardin'de bir ayda 103 şüpheli yakalandı Mardin Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize ile narkotik ekiplerinin bir aylık bilançosunu açıkladı. Yapılan açıklamada, 385 bin paket kaçak sigara yakalandığı belirtildi.

5 Erbil ve Bağdat sorunları çözüyor Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümet sözcüsü Sefin Dizayi, Erbil ile Bağdat heyetlerinin bir araya geldiğini ve temel konularda anlaşma sağlandığını söyledi.

6 Soğuk havada kaynar su deneyi Rusya'nın Omsk şehrinde insanlar soğu havada kaynar su deneyi yaptı, ortaya renkli görüntüler çıktı