İzmir'de FETÖ soruşturması: 7 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Savcılık sevk evrakı üzerinden nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Tutuklananlar arasında, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren ve daha sonra vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulundaki FETÖ mensubu polis adaylarına "abi"lik yaptığı iddia edilen Süleyman E'nin kardeşi Mustafa E'nin de bulunduğu öğrenildi.
BYLOCK KULLANIMI
Bazı şüphelilerin, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandığı belirtildi.