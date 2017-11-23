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İzmir'de FETÖ'nün 'lüks' yapılanması çökertlildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, üç ay önce başvuruda bulunan bir itirafçı, örgüt ile ilgili önemli bilgiler verdi.

23.11.2017 - 08:48
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Örgütün güvenli olarak gördüğü 'gaybubet evleri'nden sorumlu itirafçının verdiği çarpıcı bilgiler sonrasında MİT ve İzmir Emniyeti Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordine içerisinde çalışma yürüttü.

İzmir'de FETÖ'nün 'lüks' yapılanması çökertlildi

YENİ HÜCRE YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLDİ

İtirafçının bilgilerini verdiği gaybubet evleri üzerinden başlayan çalışmayla, üç aylık takip sonrasında örgütteki dağılmayı önlemeye çalışan yeni hücre yapılanması deşifre edildi. Adreslerin tespit edilmesiyle, İzmir, İstanbul, Manisa, Uşak, Kayseri illeri başta olmak üzere 10 ilde operasyon yapıldı.

İzmir'de FETÖ'nün 'lüks' yapılanması çökertlildi

44 GÖZALTI

Özel timlerinde de görev aldığı operasyonda, örgütü Ege Bölgesi'nde toparlamaya çalışan sözde il imamı S.K., Ege Bölgesi genel muhasebe sorumlusu M.T. ve Ege Bölgesi eğitim danışmanı İ.B.'nin de aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ'nün 'lüks' yapılanması çökertlildi

SAHTE KİMLİKLERLE YAKALANDILAR

Gözaltına alınanların üzerlerinden sahte kimlikler çıktı. Operasyonda ayrıca 64 bin dolar ve 150 bin TL de para ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin sorgulanmasına başlandığı öğrenildi.

İzmir'de FETÖ'nün 'lüks' yapılanması çökertlildi

LÜKS EVLER VE LÜKS ARAÇLAR

Operasyon öncesinde polisin takibi, FETÖ'deki çöküşü önlemeye çalışan hücrenin faaliyetlerini de ortaya çıkardı. Buna göre, hücre sistemiyle hareket eden FETÖ üyelerinin, İzmir'in farklı bölgelerindeki lüks semtlerde değeri milyonlarca dolar olan evleri yine dolar üzerinden kiraladıkları ve lüks araçlar kullandıkları saptandı. Her evde de örgütün üst düzey kişilerinin sahte kimliklerle kaldıkları ortaya çıktı.

İzmir'de FETÖ'nün 'lüks' yapılanması çökertlildi

LÜKS VİLLALARDA HAFTALIK TOPLANTILAR

Örgüt üyelerinin ayrıca haftalık olarak büyük gizlilik içinde yaptıkları toplantılarını da her seferinde başka bir lüks sitedeki villa ya da evde gerçekleştirdiği, zaman zaman da kırsal bölgelerdeki villaları tercih ettikleri belirlendi. Böylelikle örgüt üyelerinin hem dikkat çekmemeye çalıştıkları hem de kendilerince güvenlik önlemleri aldıkları anlaşıldı. Örgüt üyelerinin bunun yanı sıra örgütteki çöküşü önlemek için cezaevinde bulunanların eş ve ailelerine yardımda bulundukları, yardımlar için de para toplamayı sürdürdükleri ortaya çıktı.

İzmir'de FETÖ'nün 'lüks' yapılanması çökertlildi

YENİ HABERLEŞME PROGRAMI BULUNDU

Daha önce ByLock gibi şifreli haberleşme programlarını kullanan örgütün, bunu geliştirip yeni bir sistem kullandığı da operasyonda saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, bu sistem üzerinden haberleştikleri belirlendi.

İzmir polisinin, yeni sistemi deşifre etmek için araştırmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin ellerindeki dijtal materyallere kırmalarına fırsat verilmeden el konulduğu, deşifresine çalışıldığı ifade edildi.

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