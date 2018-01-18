Sabah saatlerinden itibaren İzmir'de etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

HER YERİ SU BASTI

Denizin taşması sonucu 1. Kordon, Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Bulvarı'nda su taşkınları oluştu.

ESNAF İSYANDA

Yaşananlara tepki gösteren İzmir esnafı, "Böyle belediye mi olur Allah aşkına. İzmir'in hali böyle mi olur? İnsan bir set çeker. Her sene aynı. İnsan bir tedbir alır yahu. Bu kadar vergiler, paralar ne oluyor." ifadelerini kullandı.

İzmir'de fırtına: Deniz taştı, vapur seferleri iptal GALERİ

Kordon, Venedik oldu VİDEO

Birçok mağazayı su basarken iş yeri sahipleri suyun içeriye girmemesi için bariyerle önlem aldı. Kimi iş yeri sahipleri ise ellerindeki fırçalarla işletmelerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

AĞAÇ DEVRİLDİ

Araçların ve vatandaşların ulaşımda güçlük çekmesine neden olan fırtınada Narlıdere ilçesi Ufuk Mahallesi'ndeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırılan ağaç, araçta hasara neden oldu.

Fırtına, deniz ulaşımının da aksamasına neden oldu.

ARABALI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Kentteki yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.