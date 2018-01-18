taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.593
USD
3,8077
EURO
4,6510
ALTIN
162,61
PETR
69,3500

İzmir'de fırtına: Deniz taştı, vapur seferleri iptal

İzmir Kordon'da deniz 50 cm yükseldi, sahil kısmındaki kafeleri su bastı. Vatandaşlar önlem almayan CHP'li belediyeye oldukça tepkili.

AA | 18.01.2018 - 10:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
İzmir'de fırtına: Deniz taştı, vapur seferleri iptal

Sabah saatlerinden itibaren İzmir'de etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

HER YERİ SU BASTI

Denizin taşması sonucu 1. Kordon, Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Bulvarı'nda su taşkınları oluştu.

ESNAF İSYANDA

Yaşananlara tepki gösteren İzmir esnafı, "Böyle belediye mi olur Allah aşkına. İzmir'in hali böyle mi olur? İnsan bir set çeker. Her sene aynı. İnsan bir tedbir alır yahu. Bu kadar vergiler, paralar ne oluyor." ifadelerini kullandı.

İzmir'de fırtına: Deniz taştı, vapur seferleri iptal GALERİ

İzmir'de fırtına: Deniz taştı, vapur seferleri iptal

Kordon, Venedik oldu VİDEO

Birçok mağazayı su basarken iş yeri sahipleri suyun içeriye girmemesi için bariyerle önlem aldı. Kimi iş yeri sahipleri ise ellerindeki fırçalarla işletmelerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

İzmir'de fırtına: Deniz taştı, vapur seferleri iptal

AĞAÇ DEVRİLDİ

Araçların ve vatandaşların ulaşımda güçlük çekmesine neden olan fırtınada Narlıdere ilçesi Ufuk Mahallesi'ndeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırılan ağaç, araçta hasara neden oldu.

Fırtına, deniz ulaşımının da aksamasına neden oldu.

İzmir'de fırtına: Deniz taştı, vapur seferleri iptal

ARABALI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Kentteki yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de fırtına: Deniz taştı, vapur seferleri iptal

İzmir'de fırtına: Deniz taştı, vapur seferleri iptal

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

120
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

369
Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

102
Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

167
Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

58
Murat Boz'un gençlik fotoğrafı

Murat Boz'un gençlik fotoğrafı

22
Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM