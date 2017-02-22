İzmir'de fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

Operasyonda, suç örgütünün yöneticileri, evli çift Bülent E (42) ve Nebahat E (28) ile Maharat S (42), örgüt üyesi 5 kişi, fuhuş yapan ve yaptırılan 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

ARALARINDA YABANCI UYRUKLU KADINLAR DA VAR

Zanlılar, "suç i̇şlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faali̇yeti̇ kapsamında fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek ve yer temi̇n etmek" iddiasıyla gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlarla ilgili sınır dışı işlemi başlatıldı.

6 POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yapılan aramalarda 4'ü ruhsatsız 6 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, fuhşa ait kayıtların tutulduğu defterler ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.