İzmir'de gasp iddiası: 3 kişi yakalandı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran S.K, 25 Şubat'ta üç kişinin Mithatpaşa Caddesinde üzerinde bulunan 11 bin lirayı gasbettiğini iddia etti.

ÜÇÜ DE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, kayıtlardan şüphelilerin O.K, (39), N.K. (45) ve M.K. (29) isimli üç kardeş olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

TAKİP EDİP PARASINI ALDILAR

Zanlıların eğlence merkezinde hesap ödediği sırada yüklü miktarda parası olduğunu gördükleri S.K'yı takibe aldıkları, Mithatpaşa Caddesi üzerinde gasbettikleri öne sürüldü.