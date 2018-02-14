İzmir'de genç bir kadın yanarak hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri çığlık sesleri üzerin giysileri alev almış bir kadın gördü. Vatandaşlar emniyeti ve 122 Acil Servisi aradı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi.
Polis tarafından yapılan araştırma sonucu 23 yaşındaki Hülya Tekbey olduğu tespit edilen bu kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Ekipler olayın aydınlatılması için geniş çaplı inceleme başlattı.