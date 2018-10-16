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İzmir'de gevreğe zam

İzmir'de 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gevrek fiyatlarına 25 kuruş zam yapıldı.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 15:57..
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İzmir'de gevreğe zam

İzmir'de son iki yıldır 1 lira 25 kuruştan satılan gevreğe, 25 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatın gelecek ay başından itibaren uygulanacağı bildirildi.

İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, gevrek fiyatındaki artışın beklendiğini belirterek, kararın fırıncıların talepleri doğrultusunda alındığını dile getirdi.

3 BİN NOKTADA GEVREK SATIŞI YAPILIYOR

İzmir'de yaklaşık 900 üyesi olan odanın başkanı Erişen, yaklaşık 3 bin noktada gevrek satışı yapıldığını kaydetti.

İzmir'de gevreğe zam

"GİDERLER YÜKSELDİ"

Oda Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, "Un, susam, elektrik ve kiralarla birlikte tüm giderler yükseldi. İzmir'de ise gevrek iki yıldır aynı fiyattan satılıyordu. Son aylarda ülkede yaşanan ekonomik gelişmeler bizi de etkiledi. İzmir'deki fırıncılar kolay kolay zam yapma taraftarı değildir ama şartlar zorlayınca fırıncılar fiyatlardaki artış taleplerini bize iletti. Ben de oda başkanı olarak üyelerime bağlıyım. Üyeler sıkıntılarını ve zam taleplerini bize ulaştırınca biz de bu doğrultuda artışın yapılmasını sağladık" dedi.

"KOLAY KOLAY ZAM YAPMIYORUZ"

İzmirliler'in fiyat artışı sonrasında tüketimden vazgeçmeyeceğini dile getiren Erişen, "İzmirliler gevrekçi esnafı benimsedi. İstanbul'da 1 lira 50 kuruştan satılırken biz iki yıldır 1 lira 25 kuruştan satıyorduk. Orada 1 lira 75 kuruş oldu, biz hiçbir artış yapmadık. Mecbur kalmadıkça kolay kolay zam yapmıyoruz." diye konuştu.

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