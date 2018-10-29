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İzmir'de görkemli 29 Ekim etkinliği

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı. Atatürk portresinin oluşturulduğu etkinlikte, 6 bin kişilik bir ekip zeybek oynadı.

İHA | 29.10.2018 - 06:16..
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İzmir'de görkemli 29 Ekim etkinliği

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Smyrna Meydanı'nda farklı renklerde tişörtler giyen 6 bin kişi zeybek oynadı.

FİGÜRLER BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Yaklaşık 25 dakika süren gösteride katılımcılar, kırmızı-beyaz tişörtlerle Türk bayrağı oluşturdu.

Ayrıca, katılımcılar Türk bayrağının ardından koreografi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini yaptı.

Yaşanan bu anlar saniye saniye insansız hava aracı ile çekilen görüntüler alana kurulan ekrana yansıtıldı.

İzmir’de 6 bin kişi ile Atatürk figürü oluşturan gençler görsel şölen sundu VİDEO


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