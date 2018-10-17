İzmir'de hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen kavgada, kalabalık bir grup hastanede yatan bir yakınlarını ziyaret etmek istedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN DEĞİL"

Bunun üzerine, hastanenin güvenlik görevlileri grubun arasında çocukların olduğunu ve hastanın bulunduğu bölümü ziyaret etmelerinin sağlıkları açısından uygun olmadığını belirtti.

Hasta yakınları çocukların da girmesi gerektiği yönünde ısrarda bulununca, güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyünce, hasta yakınları güvenlik görevlilerine bıçak ve yumruk ile saldırdı.

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GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YARALANDI

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada sonucunda, hastane savaş alanına dönerken, olayda 2 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandı. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

Öte yandan, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin kısa sürede hastaneye intikal etmesi kavganın daha da büyümesine engel oldu. Olayın ardından hastane yönetiminin kalabalık gruptan şikayetçi olduğu öğrenildi.