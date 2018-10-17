taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5837
Euro
6.42775
Altın
1223.134
Borsa
98991.01
Gram Altın
219.846

İzmir'de hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

İzmir’de, bir hastanede hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada hasta yakınları, güvenlik görevlilerine bıçakla da saldırdı.

İHA | 17.10.2018 - 21:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen kavgada, kalabalık bir grup hastanede yatan bir yakınlarını ziyaret etmek istedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN DEĞİL"

Bunun üzerine, hastanenin güvenlik görevlileri grubun arasında çocukların olduğunu ve hastanın bulunduğu bölümü ziyaret etmelerinin sağlıkları açısından uygun olmadığını belirtti.

Hasta yakınları çocukların da girmesi gerektiği yönünde ısrarda bulununca, güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyünce, hasta yakınları güvenlik görevlilerine bıçak ve yumruk ile saldırdı.

İzmir'de hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı VİDEO

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YARALANDI

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada sonucunda, hastane savaş alanına dönerken, olayda 2 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandı. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

Öte yandan, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin kısa sürede hastaneye intikal etmesi kavganın daha da büyümesine engel oldu. Olayın ardından hastane yönetiminin kalabalık gruptan şikayetçi olduğu öğrenildi.

İzmir'de hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

227
Fatih Altaylı polise küfretti

Fatih Altaylı polise küfretti

365
Antalya Valisi personelleri uyardı: Kahvaltınızı evde yapın

Antalya Valisi personelleri uyardı: Kahvaltınızı evde yapın

357
Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

348
Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

1191
Pompeo: Yaptırımlar ile ilgili karar yakında verilecek

Pompeo: Yaptırımlar ile ilgili karar yakında verilecek

227
Fatih Altaylı'nın hakaretleri Arda yorumunu hatırlattı

Fatih Altaylı'nın hakaretleri Arda yorumunu hatırlattı

200
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM