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İzmir'de hava destekli uyuşturucu operasyonu

Torbalı İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, 200 polisin katılımıyla geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

DHA | 21.02.2018 - 20:01..
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Torbalı'nın Çaybaşı Mahallesi'nde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON

Bugün saat 17.00 sıralarında operasyona başlayan polis, önce Çaybaşı Mahallesi'ne giriş ve çıkışları kapattı. Önceden belirlenen şüpheli kişilere ait ev, işyeri ve otomobiller didik didik aranmaya başlandı.

İzmir'de hava destekli uyuşturucu operasyonu

200 POLİS KATILDI

Motorize yunus timlerinden 25 ekibin de katıldığı operasyonda, ilk etapta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Havadan 1 helikopter ve 2 'drone'la destek verilen, 200 polisin katıldığı operasyonda, özel eğitimli narkotik köpekleri ile evlerde, işyerlerinde ve otomobillerde aramaların sürdüğü bildirildi.

İzmir'de hava destekli uyuşturucu operasyonu

İzmir'de hava destekli uyuşturucu operasyonu

İzmir'de hava destekli uyuşturucu operasyonu

İzmir'de hava destekli uyuşturucu operasyonu

İzmir'de hava destekli uyuşturucu operasyonu

İzmir'de hava destekli uyuşturucu operasyonu

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