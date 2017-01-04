taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.059
USD
3,5801
EURO
3,7415
ALTIN
134,10
PETR
55,5300

İzmir'de hava takipli göçmen operasyonu kamerada

İzmir'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 37 göçmen hava destekli operasyonda yakalandı. O anlar ise kameraya kaydedildi..

İHA | 04.01.2017 - 17:25
  1. Haberler
  2. Video Haber

asd

Sahil Güvenlik uçağı Dikili ilçesi Hayıtlı Koyu sahilinde sabah saatlerinde bir grup göçmen tespit etti.

GÖÇMENLERİN KAÇMA ANI KAMERADA

Göçmenlerin bota bindiği anlar, uçaktaki kameralar tarafından da görüntülendi. Mülteciler işlemlerinin ardından İzmir İl Göçmen İdaresine sevk edildi.

37 GÖÇMEN YAKALANIP, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kıyıya yanaşan botun kalkmasını bekleyen ve Yunanistan’a kaçmak isteyen göçmenler, jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen 37 göçmen, jandarma tarafından yakalanarak karakola götürüldü.

İzmir'de hava takipli göçmen operasyonu VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

410
Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

292
Türkiye hasta adam oluyor analizi yapan bir İngiliz daha

Türkiye hasta adam oluyor analizi yapan bir İngiliz daha

291
OHAL 2. kez uzatıldı

OHAL 2. kez uzatıldı

295
THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

0
MHP'de Atilla Kaya görevinden istifa etti

MHP'de Atilla Kaya görevinden istifa etti

327
Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

201
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM