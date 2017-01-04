İzmir'de hava takipli göçmen operasyonu kamerada

Sahil Güvenlik uçağı Dikili ilçesi Hayıtlı Koyu sahilinde sabah saatlerinde bir grup göçmen tespit etti.

GÖÇMENLERİN KAÇMA ANI KAMERADA

Göçmenlerin bota bindiği anlar, uçaktaki kameralar tarafından da görüntülendi. Mülteciler işlemlerinin ardından İzmir İl Göçmen İdaresine sevk edildi.

37 GÖÇMEN YAKALANIP, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kıyıya yanaşan botun kalkmasını bekleyen ve Yunanistan’a kaçmak isteyen göçmenler, jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen 37 göçmen, jandarma tarafından yakalanarak karakola götürüldü.

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