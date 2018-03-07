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İzmir'de hayvan hırsızlığı şebekesi çökertildi

İzmir Bergama'da hayvan hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 184 küçükbaş hayvan ele geçirilirken, şüphelilerden 5'i tutuklandı.

DHA | 07.03.2018 - 17:07..
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bergama ve Kınık'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan soruşturma sonunda, İ.A. yönetimindeki 35 MNF 46 plakalı otomobili Aliağa ilçesinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 10 hayvan küpesi, 2 hayvan pasaportu ve 1 hayvan nakil belgesi ele geçirildi. İ.A. gözaltına alındı.

POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Hırsızlık olaylarının organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, soruşturmayı derinleştirdi.

İzmir'de hayvan hırsızlığı şebekesi çökertildi

Bergama'daki Kurtuluş Mahallesi'nde, çalıntı hayvanların tutulduğu bir çiftlik olduğunu belirleyen ekipler, geçen pazar günü operasyon düzenledi. Şebekenin lideri olduğu belirlenen T.B. ile şüpheliler İ.K., H.K., İ.B., C.P. ve T.B.'nin adreslerine de eşzamanlı operasyonlar düzenlendi, 6'sı da gözaltına alındı.

5 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Toplamda 4 ev ve 1 hayvan çitliğinde yapılan aramalarda, çalıntı oldukları tespit edilen 184 küçükbaş, 4 kümes hayvanı,1 LCD televizyon ve 1 video kamera ele geçirildi.

İzmir'de hayvan hırsızlığı şebekesi çökertildi

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden T.B. , İ.A , H.K.,T.B ve İ.K. çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak Bergama Cezaevine gönderildi. C.P. ve I.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir'de hayvan hırsızlığı şebekesi çökertildi

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