İzmir'de hayvansever yaşlı kadına şiddet

Ayrancılar Mahallesi'nde oturan Fatma Özkan, evinin bulunduğu sitenin bahçesinde sakat ve kör bir köpeğin bakımını üstlendi. Köpeğin yanı sıra çevredeki sokak hayvanlarının da bakımını yapan yaşlı kadın, komşusu M.Ö. ve eşi D.Ö. tarafından önü kesildi.

"BU KÖPEĞE BAKMAYACAKSIN"

"Bu köpeğe bakmayacaksın" diyen M.Ö, iddiaya göre göğsüne vurduğu Fatma Özkan'ın elindeki pazar arabasını yere çarptı. Hızını alamayarak sitede bulunan kedi barınaklarını da dağıttı. Ardından M.Ö., tekrar yaşlı kadının üzerine yürüdü. Site görevlisi araya girerek, olayın daha fazla büyümesini önledi. O anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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