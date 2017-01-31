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İzmir'de hayvansever yaşlı kadına şiddet

Torbalı'da kör ve sakat bir köpeğin bakımını yapan 74 yaşındaki Fatma Özkan, saldırıya uğradı.

31.01.2017 - 09:37
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Ayrancılar Mahallesi'nde oturan Fatma Özkan, evinin bulunduğu sitenin bahçesinde sakat ve kör bir köpeğin bakımını üstlendi. Köpeğin yanı sıra çevredeki sokak hayvanlarının da bakımını yapan yaşlı kadın, komşusu M.Ö. ve eşi D.Ö. tarafından önü kesildi.

"BU KÖPEĞE BAKMAYACAKSIN"

"Bu köpeğe bakmayacaksın" diyen M.Ö, iddiaya göre göğsüne vurduğu Fatma Özkan'ın elindeki pazar arabasını yere çarptı. Hızını alamayarak sitede bulunan kedi barınaklarını da dağıttı. Ardından M.Ö., tekrar yaşlı kadının üzerine yürüdü. Site görevlisi araya girerek, olayın daha fazla büyümesini önledi. O anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İzmir'de hayvansever yaşlı kadına şiddet VİDEO

İzmir'de hayvansever yaşlı kadına şiddet

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