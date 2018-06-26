24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla hareket eden bazı çevreler, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin barajı aşmasına destek oldu.

EMANET OYLARIN SONUCU

Öyle ki; Doğu'da oy düşüşü yaşayan HDP, Batı'da artan oylarıyla barajı geçmeyi başardı.

Örgütün siyasi kanadının barajı geçmesi, CHP'nin kalesi olarak İzmir'de de kutlandı. Ancak terör yandaşlarının kutlaması yine saldırılara dönüştü.

İzmir'de HDP'liler Türk bayrağı bulunan araca saldırdı ViDEO

TÜRK BAYRAKLI ARACA SALDIRI

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için sloganlar atan PKK sempatizanları, benzin istasyonunda içerisinde Türk bayrağı olan ve bir kadının kullandığı araca saldırdı.

Saldırıya uğrayan kadınların da Türk bayraklarıyla seçim kutlamasından döndüğü öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.