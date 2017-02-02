İzmir'de hırsızlık çetesi çökertildi

Karşıyaka ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde G.Y'ye ait bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçtığı tespit edilen aracı takibe aldı.

Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki Gürcistan uyruklu T.K. (41) gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince derinleştirilen soruşturmada, şüphelilerin 6 kişi oldukları ve Foça ilçesinde kiraladıkları evde kaldıkları, 16 otomobilden hırsızlık gerçekleştirdikleri belirlendi.

KAÇARKEN GÖZALTINA ALINDILAR

Evi kiralayan N.R. (36), K.A. (27) Foça'da, otobüsle ülkelerine kaçmak isteyen O.N. (26), O.K. (47) ve K.K'da (31) Uşak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

EVDEN SİNYAL KESİCİ ÇIKTI

Şüphelilerin ikamet ettiği evde yapılan aramada, daha önce şikayette bulunan 7 kişiye ait çalınan hırsızlık malzemeleri ile jammer (sinyal kesici) ele geçirildi. Sinyal kesicinin, sürücülerin araçlarını park ettiği sırada devreye sokularak araçların kilitlenmesine engel olduğu, zanlıların bu yöntemle hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

6 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 6 Gürcistan uyruklu zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.