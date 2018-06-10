İzmir'de ihtiyaç sahiplerine 200 liralık yardım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ve paylaşma geleneğinin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyan bayram desteklerini sürdürüyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YATIRILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi 23 bin 139 ihtiyaç sahibi aileye yine nakit destek kararı aldı.

Toplam 4 milyon 628 bin liralık bayram yardımı, çeşitli denetimler sonucunda belirlenmiş gerçek ihtiyaç sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak.

Hak sahipleri 200'er TL'lerini, 12 Haziran Salı gününden itibaren bankadan çekebilecek.

SOSYAL YARDIM KARTIYLA ÇEKEBİLECEKLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem yaşanacak olası izdihamları hem de yardım yapılan vatandaşların teşhir edilmesini önlemek amacıyla, bayram paralarını bir süredir ailelerin adına açılan banka hesaplarına yatırıyor.

Yardım almaya hak kazanan ailelere öncesinde birer mektup gönderilerek bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

Yardıma muhtaç yaşlılar, engelliler, dar gelirliler ile şehit aileleri ve gazilerin yararlanabileceği toplam 4 milyon 628 bin liralık yardımın, bayram öncesinde esnafın da yüzünü güldürmesi bekleniyor.