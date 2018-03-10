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İzmir’de iki aile birbirine girdi: 6 yaralı

Konak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.

İHA | 10.03.2018 - 22:56..
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2. Kadriye Mahallesi 681 Sokak’ta meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında, bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, iki grup birbirine pompalı tüfekle ateş açtı.

İzmir’de iki aile birbirine girdi: 6 yaralı

Kavgada, her iki gruptan Ferayi V. (14), Meral V. (10), Fadime D. (38), Metin D. (23) ve Şerafettin D. (13) ile kavga sırasında yoldan geçmekte olan Erkan P. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

İzmir’de iki aile birbirine girdi: 6 yaralı

Mahallelinin olayı polis ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgilere göre yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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