İzmir’de iki aile birbirine girdi: 6 yaralı

2. Kadriye Mahallesi 681 Sokak’ta meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında, bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, iki grup birbirine pompalı tüfekle ateş açtı.

Kavgada, her iki gruptan Ferayi V. (14), Meral V. (10), Fadime D. (38), Metin D. (23) ve Şerafettin D. (13) ile kavga sırasında yoldan geçmekte olan Erkan P. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Mahallelinin olayı polis ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgilere göre yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.