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İzmir'de iki araç tramvay durağına girdi

İzmir'in Konak ilçesinde kaza yapan iki aracın tramvay durağına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

AA | 29.03.2018 - 03:45..
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Balçova'dan Konak'a giden bir otomobil, kontrolden çıkarak aynı yöne giden bir hafif ticari araca çarptı. Kazada savrulan iki araç, tramvay durağına çarparak durabildi.

İzmir'de iki araç tramvay durağına girdi


OTOMOBİLİSİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTIKTAN SONRA YAKALANDI

Kazada, sürücülerden Yurtseven yaralandı, İ.O. ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yurtseven'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer sürücü İ.O. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kazanın tramvay seferi yapılmayan bir saatte meydana geldiği ve durakta hiç kimsenin olmadığı belirtildi.

İzmir'de iki araç tramvay durağına girdi

İzmir'de iki araç tramvay durağına girdi

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