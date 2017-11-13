taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.486
USD
3,8566
EURO
4,4922
ALTIN
158,31
PETR
63,5400

İzmir'de ikinci el mezatına yoğun ilgi

İzmir'in Alsancak ilçesinde bir kafe, geçmişten kalan özel eşyaları mezat usülü satışa çıkarıyor.

13.11.2017 - 10:25
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir'in Alsancak ilçesinde 10 masalı bir kafe, 'oturma odası' dekorasyonu, daktilolar, eski televizyonlar ve haritalar gibi özel eşyalarıyla ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Kafede her pazartesi açık artırma usulüyle mezat yapılıyor, yaklaşık 300 kişi bu özel eşyaları satın alarak, mutlu oluyor.

İzmir'de ikinci el mezatına yoğun ilgi

12 YILDIR BİRİKTİRDİĞİ EŞYALARI MEZATLA SATIYOR

Balıkesir, Ayvalık, İstanbul ve İzmir’deki bitpazarlarından 12 yıldır aldığı eski eşyaları iki yıl önce evin oturma odası gibi döşediği ve 'Junker' adını verdiği kafeye taşıyan Sinan Kaygısız'ın samimiyeti, zamanla müşterilerine de yansıdı. Daktilolar, siyah- beyaz televizyonlar, çevirmeli telefonlar, eski fotoğraf makineleri, gazoz kapakları, kola kutuları gibi çok farklı özel eşyalarla mekan, antika tutkunlarının buluşma noktası haline geldi. Her pazartesi saat 18.30'da da açık artırma usulüyle mezat yapılmaya başlandı. 30- 40 esnafın yaklaşık 300 müşteriye satış yaptığı müzayedeye daha çok internet üzerinden satış yapanlar katılıyor, en çok parayı veren objeyi alıyor.

İzmir'de ikinci el mezatına yoğun ilgi

"İZMİR'DE MEZATLARIN ÇOĞALMASI LAZIM"

Mezata sürekli katılan Koleksiyoner Yavuz Şenol, kola, içecek ve futbol üzerine koleksiyonları olduğunu belirterek, "Çok güzel bir mekan. Kafe ortamı olması insanların kaynaşmasını sağladı. İnsanlara çok ilginç geliyor. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. Orada mezatlar daha fazla burada çoğalması lazım. Koleksiyonerlerin de artması gerekir. İnsanların hobilerinin olması lazım." diye konuştu.

İzmir'de ikinci el mezatına yoğun ilgi

YENİ EVLERİNE MEZATTAN EŞYA BAKIYORLAR

İspanyol ürünleriyle ilgilenen Ömer Durmuş, hobisinin sevdaya dönüştüğünü vurgulayarak, "Durmadan alıyoruz. Evde koyacak yer bulamıyoruz ama hala dayanamayıp alıyoruz." dedi. Müzayedeye nişanlısı ile katılan Ebru Gökyılmaz, evlilik sürecinde ev eşyalarını kafede katıldıkları müzayededen aldıklarını dile getirerek, "Özellikle eski elektronik aletler, yazıyla alakalı objeler ilgimizi çekiyor." dedi.

İzmir'de ikinci el mezatına yoğun ilgi

İzmir'de ikinci el mezatına yoğun ilgi

İzmir'de ikinci el mezatına yoğun ilgi

İzmir'de ikinci el mezatına yoğun ilgi

İzmir'de ikinci el mezatına yoğun ilgi

İlginizi Çekebilir
Güvercinler, Diyarbakır'da görücüye çıktı
Diyarbakır'da düzenlenen "Güvercin Festivali"nde 25 ırktan güvercin görücüye çıktı.
Başbakan Yıldırım Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunda
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna geldi.
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Besicilerin kuzu heyecanı
Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da, besiciler, son günlerde kuzuların doğumuyla farklı bir telaş yaşıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

39
Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

104
Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

41
Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

76
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

105
Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

84
İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM