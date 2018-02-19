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İzmir'de İZBAN isyanı

İzmir Banliyö Treni'nde uygulamaya konulan 'Artı Para' sistemi İzmirlileri çileden çıkardı.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 10:28..
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İzmir'de İZBAN isyanı

İzmir'in bir ucundaki Aliağa'dan diğer ucundaki Selçuk'a kadar olan 136 kilometrelik hatta hizmet veren kent içi banliyö sistemi İZBAN, 15 Şubat Perşembe günü 'Artı Para' adı verilen yeni sisteme geçti.

Yeni uygulamada yolcular, 25 kilometreye kadar olan seyahatlerini yine 2,86 TL ödeyerek yapabilecek, sonrasında ise gittiği mesafenin ücretini verecek.

KARTIN İÇİNDE EN UZAK MESAFENİN ÜCRETİ OLMAK ZORUNDA

Ancak yolcunun İZBAN'a biniş yapabilmesi için biniş yapacağı istasyondan gidebileceği en uzak mesafedeki istasyonun ulaşım ücretinin kartında olması ya da binmeden doldurması gerekiyor.

İkinci adımda ise yolcunun turnikeden geçişi sırasında gidebileceği en uzak istasyonun ulaşım ücreti kartında bloke edilecek.

İzmir'de İZBAN isyanı

"SOSYETE ŞEHRİ MİYİZ"

İşte bu duruma tepki gösteren İzmirli bir kadın, "Çocuklar ne yapacak, öğrenciler ne yapacak. 10 lirası olmayan İzmir'de yaşamasın o zaman. Her anne baba çocuğuna günlük 10 lira verebilecek mi, günlük 5 lira veren var. Bir düşünsünler. Hayır yani sosyete şehri miyiz. Bu haksız bir kazanç. Belediyenin bu yaptığı resmen bir soygun." sözleriyle tepki gösterdi.

İzmir'de İZBAN isyanı

(Para iadesi için kuyruk oluşuyor)

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