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İzmir'de İZDENİZ'le anlaşma sağlanamadı

Türkiye Denizciler Sendikası Genel Mali Sekreteri Yeşiltaş, ücretler konusunda istenilen noktaya gelinmediğini söyledi.

28.07.2017 - 22:49
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Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Genel Mali Sekreteri Cevahittin Yeşiltaş, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZDENİZ AŞ'de devam eden grevi görüşmek üzere Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile bir araya geldiklerini, toplantı sonucunda ücretler konusunda uzlaşamadıklarını söyledi.

Yeşiltaş, şirket yöneticilerinin görüşme daveti aldıklarını, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBELCOM şirketinde yaptıkları toplantının yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirtti.

İzmir'de İZDENİZ'le anlaşma sağlanamadı

"GREVE DEVAM EDECEĞİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun görüşmeye katılmadığını aktaran Cevahittin Yeşiltaş, "Görüşmeye Sendika Genel Başkanımız Hasan Pekdemir de katıldı. Bürokratlar vardı, aldıkları yetki doğrultusunda söyleyeceklerini söylediler. Belirli adımlar atıldı ama ücretler konusunda istenilen noktaya gelinmedi. Greve devam edeceğiz." dedi.

Yeşiltaş, grevin 17'inci gününde olunduğunu hatırlatırken, uzlaşmak için ilk fırsatta yeniden bir araya geleceklerini de sözlerine ekledi.

İzmir'de İZDENİZ'le anlaşma sağlanamadı

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