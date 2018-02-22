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İzmir'de kaçak 89 cep telefonu ele geçirildi

İzmir Ödemiş'te 2 ayrı iş yerine polis tarafından düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 89 cep telefonu bulundu.

DHA | 22.02.2018 - 18:21..
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Kaçakçılığın önlenmesi ve men edilmesine yönelik çalışmalarla, yurda kaçak yollardan girişi olduğu değerlendirilen kayıt dışı cep telefonu satışı yapılan işletmelerin olduğu bilgisine ulaşan Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Dün 3 iş yerine eş zamanlı yapılan operasyonda gümrük kaçağı 89 cep telefonu ve faturasız 30 adet cep telefonu yan ürünü ele geçirildi.

İş yeri sahipleri hakkında hakkında, adli ve idari işlem başlatılması için '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan tutanak tutuldu.

İzmir'de kaçak 89 cep telefonu ele geçirildi

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